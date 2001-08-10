Тихоокеанское
информационное агентство
29 Августа 2020
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15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Бесплатно посмотреть фильмы под открытым небом предлагают сахалинцам

Бесплатно посмотреть фильмы под открытым небом предлагают сахалинцам

Жителей и гостей областной столицы 29 августа приглашают присоединиться к всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой состоится показ популярных художественных фильмов под открытым небом.

Мероприятие будет проходить в сквере у ГДК «Родина». Вход свободный.

В программе:

20.00 - Иван Царевич и Серый Волк 4 (6+);

21.30 - Лёд 2 (6+);

23.50 - Холоп (12+).

В случае ухудшения погоды показ будет перенесен в концертный зал дома культуры.

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