Места содержания сахалинских собак без владельцев будут расширяться
Администрация Южно-Сахалинска активизирует работу по контролю за безнадзорными собаками. По итогам мониторинга формирующегося опыта работы с безнадзорными животными в рамках новых правил, установленных федеральным законодательством, муниципалитет прорабатывает варианты расширения мест содержания собак без владельцев.
Как пояснили в департаменте городского хозяйства, система по работе с такими животными с начала года изменилась для всей России, когда в силу вступили поправки в федеральное законодательство. Как и ранее, если животные здоровы и не проявляют агрессию, муниципалитетам рекомендовано после отлова выпускать их в привычную среду обитания, предварительно проведя чипирование и стерилиацию. Но содержать остальных бездомных животных (агрессивных и больных) теперь следует в приютах на постоянной основе. Кроме того, агрессивные собаки уже не подлежат усыплению — это можно сделать только в случае продолжительной и мучительной боли и страданий животного. Однако условия любого приюта имеют фактические ограничения по возможностям принять животных.
Весной в областном центре был проведен аукцион по выбору подрядчика, поскольку муниципального приюта в Южно-Сахалинске нет. Победителем стал Благотворительный фонд защиты животных «Помощь животным Сахалина». С ним подписан контракт до конца текущего года. Финансирование работ ведется за счет средств субвенции, которую выделяет региональный бюджет. До конца года на эти цели заложено около 10 млн. рублей для отлова, стерилизации и содержания 590 животных. С марта произведен отлов 391 собаки, 86 животных содержится в питомнике на постоянной основе. 30 собак приобрели новых хозяев.
По словам исполнителя контракта директора Благотворительного фонда защиты животных «Помощь животным Сахалина» Ксении Завадской, в настоящий момент ведутся строительные работы по расширению площади приюта.
Кроме того, планируется, что в ближайшее время в помощь к существующему сейчас подрядчику будут привлечены дополнительные бригады для отлова и ветеринарных манипуляций.
По закону стерилизованные животные, не проявляющие немотивированной агрессии, подлежат возврату на прежние места их обитания. Однако это не гарантирует их корректного поведения по отношению к людям. На данном этапе на уровне правительства Сахалинской области прорабатывается вопрос создания межмуниципалитетного приюта. В его стенах животные будут содержаться на постоянной основе. Такая мера позволит сократить присутствие собак на территории городских округов.
Вместе с тем, необходимо помнить, что проблема безнадзорных животных – это и вина безответственного, жестокого отношения людей. Специалисты призывают всех жителей не проявлять действия, способные спровоцировать агрессивное поведение у животных без владельцев, не создавать предпосылок для их бесконтрольного размножения.
Пока же департамент городского хозяйства принимает заявки на отлов собак 300-765 доб.1 или 2.
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