В России создали прибор, выявляющий коронавирус в воздухе
Устройство для выявления в воздухе вирусов, бактерий и токсинов показали на форуме "Армия-2020" представители Красногорского завода имени Зверева. На каждый такой анализ уйдет от 10 до 30 минут, рассказал РИА Новости генеральный директор предприятия Александр Новиков.
"Это совместная разработка с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. С помощью такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов", - сообщил Новиков.
Госиспытания этого прибора завершились в июне, его сертификация только готовится, поэтому о заказах говорить рано.
"Готовность у нас максимальная, при необходимости мы готовы произвести столько, сколько потребуется заказчику. Важно, что этот прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности", - отметил гендиректор завода.
"Детектор-БИО" способен в полностью автоматическом режиме выявлять одновременно до 86 возбудителей инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы, а также токсинов в окружающей воздушной среде. Анализ производится двумя независимыми методами - полимеразной цепной реакцией в режиме реального времени и методом иммунофлуоресценции. Прибор предназначен для обеспечения безопасности на местах массового скопления людей, при проведении массовых мероприятий, объектов инфраструктуры, метро, аэропортах, железнодорожных вокзалах и транспортно-пересадочных узлах.
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