Тихоокеанское
информационное агентство
29 Августа 2020
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15:43, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске на время проведения мероприятий форума "ОстроVа-2020" будут перекрывать улицы

В Южно-Сахалинске на время проведения мероприятий форума

В Южно-Сахалинске на время проведения мероприятий форума "ОстроVа-2020" будут ограничивать движение автотранспорта. Ограничения для движения и парковки автотранспорта будут вводиться с 29 по 31 августа в разных районах города.

Так, с 20.00 29 августа до 17.00 31 августа будет запрещена парковка с восточной стороны ул. Дзержинского от ул. Карла Маркса до Коммунистического проспекта.

С 17.00 до 23.00 31 августа будет запрещена парковка на участках следующих улиц: на ул. Дзержинского от ул. Хабаровской до ул. Антона Буюклы (обе стороны), на ул. Пограничной в районе жилого дома №2, на ул. Пуркаева (восточнее ТДЦ «Столица»), пр. Победы от жилого дома №5 до пл. Победы (обе стороны).

С 10.00 до 23.00 30 августа и с 12.00 до 23.00 31 августа будет закрыт для проезда участок Коммунистического проспекта от ул. Дзержинского до пр. Мира.

С 19.00 до 23.00 31 августа будет закрыт для проезда участок ул. Дзержинского от ул. Хабаровской до ул. Антона Буюклы.

Автовладельцам необходимо учитывать эту информацию при движении по городу.

Закрытый для движения участок общественный транспорт будет объезжать через улицу Хабаровскую и пр. Мира, соответственно автобусы  не будут проходить через  остановку «Чехов-центр».   

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