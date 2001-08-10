Эксперты в сфере транспорта рекомендуют ускорить создание крупного узлового аэропорта на юге Сахалина

В Южно-Сахалинске продолжается строительство здания нового аэровокзального комплекса. По замыслу региональных властей, на базе главного аэропорта области должен быть создан крупный хаб – узловой аэропорт с большой долей стыковочных рейсов. Залог успеха проекта – участие в завершении строительства пассажирского терминала опытного инвестора, например, управляющей компании «Аэропорты регионов». Она объединяет семь крупных аэропортов – Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, Ростова-на-Дону, Нового Уренгоя и Петропавловска-Камчатского. Такое решение позволит региону не только сэкономить значительные средства (4,8 миллиарда рублей), но и вернуть в бюджет не менее 2,5 миллиардов рублей, а также активно включиться в процесс реформирования авиации на Дальнем Востоке.

– Сейчас новая модель воздушного транспорта в макрорегионе только формируется, и очень важно не упустить момент, предложить перевозчикам современную инфраструктуру, которая будет создана на юге Сахалина в ближайшие год-полтора, – сказал Федор Борисов. – Если этого не сделать, процесс все равно пойдет, но через другие транспортные узлы, например, Хабаровск или Владивосток.

Эксперт напомнил, что создание крупного узлового аэропорта положительно скажется на стоимости авиабилетов. Экономика, по его мнению, простая: чем меньше рейсов, тем дороже каждый из них и больше доля затрат на обслуживание аэродрома, которые закладываются в цену полетов. Напротив, увеличение частоты рейсов, связанное с созданием узлового аэропорта, привлекательного для перевозчиков, снижает затраты на обслуживание и положительно отражается на стоимости авиабилетов.

Похожего мнения придерживается Асхат Торшин, постоянный представитель в России и СНГ Lufthansa Consulting, компании, оказывающей консалтинговые услуги авиакомпаниям, аэропортам и предприятиям смежных отраслей.

– Изучая ситуацию в ряде отдалённых регионов Канады, Норвегии, где условия сходные с сахалинскими, мы неоднократно наблюдали развитие региональных перевозок на «тонких» рынках на базе одного консолидированного перевозчика, например, Canadian North, Wideroe, – сказал Асхат Торшин. – За счёт эффекта масштаба и возможности снизить себестоимость перевозок растёт количество рейсов, повышается уровень комфорта для пассажиров, становятся более доступными билеты. В итоге в регионах с лучшей авиационной доступностью проще развивать туризм, привлекать бизнес, создающий новые рабочие места.

По мнению эксперта, интерес крупных аэропортовых холдингов к региональным аэропортам открывает регионам доступ к профессиональной экспертизе, технологиям, маркетингу и развитию авиасообщения и в целом повышает качество обслуживания.