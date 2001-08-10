«Россети» расширяют географию работы: компания повысит надёжность электроснабжения Кунашира
C 1 октября 2020 года компании «Мобильные ГТЭС Россети ФСК ЕЭС», специализирующейся на управлении малой генерацией, будут переданы в эксплуатацию муниципальные энергообъекты Южно-Курильского городского округа.
Речь о ветродизельной электростанции «Головнино», Южно-Курильской ДЭС из 28 ДГУ, трансформаторных подстанциях, распредустройствах, кабельно-воздушных линиях 04/10/35 кВ общей протяжённостью более 100 км.
Основные задачи – повысить надёжность и безопасность энергопоставок, снизить потери в сетях, обеспечивающих снабжение центральной и южной частей Кунашира. Население - около 12 000 человек, расположены рыбопромышленные комплексы, планируется развитие туризма.
Специалисты «Россетей» уже провели анализ технического состояния оборудования, разработан комплекс мер в части модернизации.
Будет проработан вопрос о внедрении цифровых решений на энергообъектах. В том числе планируется создание автоматизированной системы учёта электроэнергии.
Существующий прямой договор с одной из федеральных нефтяных компаний также позволит нарастить эффективность производства электроэнергии, что поспособствует высвобождению средств для модернизации и развития инфраструктуры, сообщили в филиале ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока.
«Мобильные ГТЭС Россети ФСК ЕЭС» специализируются на работе в технически изолированных и энергодефицитных зонах, участвуют в электроснабжении мероприятий особой важности (Олимпиада-2014, Универсиада-2019, Восточный экономический форум и др.). Сейчас компания реализует также проект на Шикотане – крупнейшем острове Малой Курильской гряды, где размещены дизель-генераторные установки мощностью 6,5 МВт с топливным хозяйством. Объекты обеспечивают электроснабжение села Малокурильское и рыбокомбината «Островной» – якорного резидента ТОР «Курилы».
Работа проводится в рамках соглашения «Россети ФСК ЕЭС» и администрации Сахалинской области, которое предусматривает совместные действия по развитию энергетической инфраструктуры для стимулирования экономического роста региона.
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