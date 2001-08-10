Церемония закрытия форума

Закрытие форума "Армия 2020" состоялось на Южных Курилах 29 августа. Масштабное мероприятие длилось несколько дней, началось и закончилось концертом. Во время форума военнослужащие показывали технику, тяжелое вооружение и стрелковое оружие. Все можно было не только посмотреть, но и потрогать.



С поздравлением обратился эксперт администрации МО "Южно-Курильский городской округ" Сергей Кузьменко.

"Дорогие жители и гости муниципального образования, уважаемые военнослужащие и сотрудники Аварийно—спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций, сегодня в нашем муниципальном образовании завершает работу военно-технический форум «АРМИЯ-2020», который включил в себя выставочную, деловую, демонстрационную и концертные программы. На форуме была представлена военная техника воинской части 71435 поселка Лагунное и специализированная техника".



Военнослужащие и сотрудники Главного управления МСЧ России по Сахалинской области приняли участие во всех проводимых программах.

Такое мероприятие в районе проводилось впервые и прошло на достаточно высоком уровне.



Форум «АРМИЯ – 2020» еще раз стал подтверждением того, что Вооружённые Силы Российской Федерации на современном этапе представляют собой эффективную боевую систему, обеспеченную комплексами современного вооружения и предназначенную для огневого поражения противника в реальном масштабе времени.

А специализированная техника Аварийно—спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций обеспечит стабильную работу и помощь в случае ЧС, сообщили в администрации района.