Тихоокеанское
информационное агентство
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12:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Церемония закрытия форума "Армия 2020" прошла на Южных Курилах

Церемония закрытия форума

Закрытие форума "Армия 2020" состоялось на Южных Курилах 29 августа. Масштабное мероприятие длилось несколько дней, началось и закончилось концертом. Во время форума военнослужащие показывали технику, тяжелое вооружение и стрелковое оружие. Все можно было не только посмотреть, но и потрогать.


С поздравлением обратился эксперт администрации МО "Южно-Курильский городской округ" Сергей Кузьменко.
"Дорогие жители и гости муниципального образования, уважаемые военнослужащие и сотрудники Аварийно—спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций, сегодня в нашем муниципальном образовании завершает работу военно-технический форум «АРМИЯ-2020», который включил в себя выставочную, деловую, демонстрационную и концертные программы. На форуме была представлена военная техника воинской части 71435 поселка Лагунное и специализированная техника".

Военнослужащие и сотрудники Главного управления МСЧ России по Сахалинской области приняли участие  во всех проводимых программах.
Такое мероприятие в районе проводилось впервые и прошло на достаточно высоком уровне.


Форум «АРМИЯ – 2020» еще раз стал подтверждением того, что Вооружённые Силы Российской Федерации на современном этапе представляют собой эффективную боевую систему, обеспеченную комплексами современного вооружения и предназначенную для огневого поражения противника в реальном масштабе времени.
А специализированная техника Аварийно—спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций обеспечит стабильную работу и помощь в случае ЧС, сообщили в администрации района.

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