Церемония закрытия форума "Армия 2020" прошла на Южных Курилах
Закрытие форума "Армия 2020" состоялось на Южных Курилах 29 августа. Масштабное мероприятие длилось несколько дней, началось и закончилось концертом. Во время форума военнослужащие показывали технику, тяжелое вооружение и стрелковое оружие. Все можно было не только посмотреть, но и потрогать.
С поздравлением обратился эксперт администрации МО "Южно-Курильский городской округ" Сергей Кузьменко.
"Дорогие жители и гости муниципального образования, уважаемые военнослужащие и сотрудники Аварийно—спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций, сегодня в нашем муниципальном образовании завершает работу военно-технический форум «АРМИЯ-2020», который включил в себя выставочную, деловую, демонстрационную и концертные программы. На форуме была представлена военная техника воинской части 71435 поселка Лагунное и специализированная техника".
Военнослужащие и сотрудники Главного управления МСЧ России по Сахалинской области приняли участие во всех проводимых программах.
Такое мероприятие в районе проводилось впервые и прошло на достаточно высоком уровне.
Форум «АРМИЯ – 2020» еще раз стал подтверждением того, что Вооружённые Силы Российской Федерации на современном этапе представляют собой эффективную боевую систему, обеспеченную комплексами современного вооружения и предназначенную для огневого поражения противника в реальном масштабе времени.
А специализированная техника Аварийно—спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций обеспечит стабильную работу и помощь в случае ЧС, сообщили в администрации района.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:12 27 Августа + 58 новых случаев коронавируса зафиксировали в Сахалинской области
- 14:32 27 Августа На Сахалине и Курилах возобновили диспансеризацию
- 10:42 27 Августа Ребенок утонул в Ногликах
- 17:12 25 Августа Расписание форума «Армия-2020»
10:12 4 Августа Пропавшего 44-летнего южносахалинца ищут брат и полиция
10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 16:42 4 Августа 3 миллиона рублей заплатит корсаковский предприниматель за продажу алкоголя в псевдокафе
20:28 14 Августа Цены на авиатопливо «рванули» вверх, не дожидаясь конца пандемии
Выбор редакции
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?