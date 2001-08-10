В Южно-Сахалинске открыли второй фестиваль уличного искусства. На территории между Чехов-центром и домом правительства собрались художники, музыканты, экстремалы, танцоры, актеры, спортсмены и представители прикладного творчества. Всего было организовано 20 тематических площадок. Участников и гостей мероприятия поприветствовал губернатор Валерий Лимаренко.

– Этот фестиваль удивителен тем, что на нём комфортно себя чувствуют гости абсолютно всех возрастов. Людям здесь по-настоящему интересно, ведь есть на что посмотреть и с кем пообщаться. Отдельно хотелось бы отметить добрую человеческую атмосферу – она стала визитной карточкой мероприятия, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Порадовали яркие фотозоны – на память останется много хороших снимков, в том числе и у меня. Что касается творческих площадок – поразило разнообразие и огромное количество талантливых участников. Это говорит о том, что сахалинцы любят своё дело и, я уверен, смогут сделать нашу область лучше. Мы продолжим им в этом помогать.

Глава региона пообщался с участниками фестиваля и пожелал им удачи в творчестве. Губернатор приобрел поделку из ракушек сахалинской умелицы Елены Никоновой.

– Использую в основном природные материалы, которые в избытке дарит нам сахалинская природа. Склеить их помогает эпоксидная смола, – рассказала губернатору Елена Никонова. – Участвую в фестивале впервые, но мне очень нравится. Организация отличная. Люди позитивные. Услышала очень много комплиментов. Это очень вдохновляет.

Самой красочной площадкой фестиваля стала «Арт-зона». На ней свои умения показали лучшие художники. Причем не только Сахалина, но и России. Один из них – представитель московского стрит-арта Миша Most. Его работы известны во всем мире, некоторые находятся в коллекции Третьяковской галереи. На огромном кубе художник изобразил символы островного региона – краба, растительность и силуэт Сахалина.

– Все эскизы рисовал на острове, местный колорит меня вдохновлял. Это придумано буквально вчера. Кстати, одна из заготовок станет украшением Южно-Сахалинска. Буду рисовать еще и на стене, – рассказал Миша Most. – Чтобы попасть на эту площадку, все художники прошли специальный отбор. Сейчас, конечно, между нами никакого соревновательного момента нет – только свободное творчество. Фестиваль получился масштабным, веселым и классным. Для меня он стал прекрасным поводом посетить Сахалин.

Более 60 участников собрала экстрим-площадка, расположенная на перекрытом участке дороги Коммунистического проспекта. Здесь исполнили трюки скейтеры, самокатеры и любители BMX. Самым юным спортсменам – всего 4 года. Некоторые ребята, чтобы присоединиться к состязаниям, прилетели из Уссурийска. Качество выступлений оценили профессиональные эксперты. Мнением об уровне юных островитян поделился основатель известного экстрим–фестиваля «Мосты» (Владивосток) Денис Горбунов.

– С каждым годом уровень у ребят растет. Мы их регулярно наблюдаем на фестивале «Мосты». Ваши дети, приезжая к нам во Владивосток, занимают первые места. Теперь, чтобы спортсмены могли хорошо выступать на российском и международном уровнях, необходимо создавать площадки. У вас есть запрос на крытые залы – работа в этом направлении, насколько мне известно, будет вестись, – поделился мнением Денис Горбунов.

Также гости фестиваля посетили лекции, детское пространство, театральные и музыкальные выступления, киносеансы, соревнования по уличным танцам, мастер-классы по сборке роботов и беспилотников. Уменьшить уровень адреналина в крови после увиденного помогли групповые занятия йогой.

– Пришли сегодня всей семьей. Думали, зайдем на полчаса, а в итоге остались до вечера. Очень здорово. Дети в восторге. Они у меня танцоры. Любят брейк-данс. Вдохновились увиденным и теперь хотят еще больше времени уделять тренировкам, – рассказал житель областного центра Сергей Иваненко.

Особенностью зоны фуд-корта стал единый стиль – кухни в ярмарочных домиках, вместо столиков используются оригинальные бочки.

Отметим, фестиваль «Южный стрит фест-2020» проходит при поддержке правительства Сахалинской области, Федерального агентства по делам молодежи и администрации Южно-Сахалинска.

Праздник уличных искусств организован в рамках Всероссийского патриотического слета «ОстроVа 2020», который посвящен 75-летию Великой Победы. Форум пройдёт на Сахалине с 30 августа по 4 сентября. В одном из самых масштабных событий осени поучаствует 1000 человек.