Новая школа на 400 мест может появиться в Холмске

Педагоги Холмского района обсудили модернизацию воспитательной деятельности образовательных учреждений. Также они подвели итоги и выстроили планы на ближайший год.

Как рассказали в мэрии городского округа, сегодня в местной системе образования трудятся порядка 1,5 тысяч человек, из них почти 700 педагогических работников.

- Благодаря работе администрации и тому, что подключился мэр Дмитрий Любчинов, мы подали бюджетную заявку на строительство школы на 400 мест по улице Некрасова. Эта заявка была уже озвучена в планах непосредственно министерства образования, когда они докладывали на областном мероприятии, и эта школа там уже стоит, - сказал депутат областной думы Игорь Осипенко.

Учебный год начнётся за партами, отмечают в администрации. Полного перехода на дистанционное образование в Минпросвещения РФ не рассматривают. С 15 сентября по 12 октября ученикам 5-9 классов предстоит пройти период Всероссийских проверочных работ. Это организация методической помощи школьникам без выставления оценок. Главная цель диагностики знаний – выявить пробелы и скорректировать рабочие программы по учебным предметам.

По словам начальника управления образования холмской администрации Татьяны Карнаух, сегодня дистанционную форму рассматривают как дополнительную возможность организации обучения на дому, консультаций, факультативов и внеурочной деятельности.