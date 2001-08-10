Новая школа на 400 мест может появиться в Холмске
Педагоги Холмского района обсудили модернизацию воспитательной деятельности образовательных учреждений. Также они подвели итоги и выстроили планы на ближайший год.
Как рассказали в мэрии городского округа, сегодня в местной системе образования трудятся порядка 1,5 тысяч человек, из них почти 700 педагогических работников.
- Благодаря работе администрации и тому, что подключился мэр Дмитрий Любчинов, мы подали бюджетную заявку на строительство школы на 400 мест по улице Некрасова. Эта заявка была уже озвучена в планах непосредственно министерства образования, когда они докладывали на областном мероприятии, и эта школа там уже стоит, - сказал депутат областной думы Игорь Осипенко.
Учебный год начнётся за партами, отмечают в администрации. Полного перехода на дистанционное образование в Минпросвещения РФ не рассматривают. С 15 сентября по 12 октября ученикам 5-9 классов предстоит пройти период Всероссийских проверочных работ. Это организация методической помощи школьникам без выставления оценок. Главная цель диагностики знаний – выявить пробелы и скорректировать рабочие программы по учебным предметам.
По словам начальника управления образования холмской администрации Татьяны Карнаух, сегодня дистанционную форму рассматривают как дополнительную возможность организации обучения на дому, консультаций, факультативов и внеурочной деятельности.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:12 27 Августа + 58 новых случаев коронавируса зафиксировали в Сахалинской области
- 14:32 27 Августа На Сахалине и Курилах возобновили диспансеризацию
- 10:42 27 Августа Ребенок утонул в Ногликах
- 17:12 25 Августа Расписание форума «Армия-2020»
10:12 4 Августа Пропавшего 44-летнего южносахалинца ищут брат и полиция
10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 16:42 4 Августа 3 миллиона рублей заплатит корсаковский предприниматель за продажу алкоголя в псевдокафе
20:28 14 Августа Цены на авиатопливо «рванули» вверх, не дожидаясь конца пандемии
Выбор редакции
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?