Обновленный мемориал воинам-освободителям Курильских островов откроют на Камчатке

Церемония торжественного открытия обновлённого мемориала воинам-освободителям Курильских островов пройдет 3 сентября в сквере Свободы Петропавловска-Камчатского. У памятника закрепят 26 гранитных плит, на которых увековечены имена 1068 погибших воинов.

Как сообщают в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО), масштабная работа по восстановлению фамилий, имен и званий погибших в ходе Курильской десантной операции, историками и краеведами Камчатки проведена в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Мемориальные плиты для монумента в центре столицы Камчатки изготовили в Карелии. Для того, чтобы они вовремя прибыли к месту назначения, глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин обратился за помощью лично к министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу. Решением главы военного ведомства детали памятника самолётом Ил-76 Военно-транспортной авиации накануне доставили на камчатский аэродром Елизово.

У мемориала построится почётный караул, а музыкальное сопровождение торжественной части церемонии обеспечит военный оркестр.

"В этот же день запланировано торжественное прохождение военнослужащих в центре Петропавловска-Камчатского. Тренировки парадных расчётов начнутся 31 августа", - добавляют в пресс-службе ВВО.