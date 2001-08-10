Количество умерших вновь превысило количество родившихся в Сахалинской области

В Сахалинской области количество умерших вновь превысило количество родившихся. За полгода из-за естественной убыли регион потерял 300 человек, сообщили в Сахалинстате.

По данным исследователей, за это время на островах родились 2645 человек, скончались - 2945. Естественная убыль составила 300 человек. Для сравнения за аналогичный период 2019 года убыль составляла 398 человек.

Число родившихся превысило число умерших лишь в Южно-Сахалинске, Курильском и Южно-Курильском городских округах. Остальные районы показали негативную динамику.

По данным статистиков, за полгода в области зарегистрировали 1291 брак и 962 развода против 1423 браков и 1384 разводов в 2019 году.