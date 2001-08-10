Пропавших в море курильчан нашли живыми
Сегодня днем, 31 августа, в Южно-Курильском районе спасатели нашли трех пропавших на лодке мужчин. Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, людей нашли на побережье залива Спокойный.
Выяснилось, что они собирали ягоду. От эвакуации люди отказались.
Сегодня поиски вели спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Полякова, с 10 часов утра пропавших искали с помощью вертолета.
Напомним, 30 августа в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что 29 августа от села Отрадное в море вышли пять человек на двух резиновых лодках. Они направились в район вулкана Тятя для сбора ягод. Из-за ухудшения погодных условий одна лодка вернулась, местонахождение второй лодки и трех человек было неизвестно.
Накануне на осмотр береговой полосы выдвинулись на квадроциклах спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова и 2 сотрудника Службы СахПУБО ФСБ России в Южно-Курильском районе на автомобиле. 30 августа было обследовано 50 км береговой полосы от с. Отрадное до бухты Крупнояровская. Поиски результатов не дали. Сегодня с утра они возобновились.
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