Тихоокеанское
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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Выставку "Вторая мировая" откроют завтра в художественном музее Южно-Сахалинска

Выставку "Вторая Мировая", посвященную 75-летию Победы, откроют в областном художественном музее завтра, 1 сентября. Начало мероприятия в 17:00.

На экспозиции представят плакаты и графические произведения советских и российских художников: 

  • диптих Николая Щеглова "Наступление продолжается" 1970 года; 
  • триптих "Памяти Хиросимы" 1981 года из графического цикла Гунара Кроллиса "В краю белых журавлей"; 
  • боям за Кёнигсберг посвящена графическая работа Анатолия  Крутцова "Штурм Кёнигсберга", 1957 года; 
  • в экспозицию вошла графическая серия сахалинского художника Сергея Новоселова 2020 года "Подвиг и Память" из 8 листов. 

"В церемонии открытия выставки примет участие член всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" Сергей Васильевич Новоселов", - сообщили в пресс-службе художественного музея.

Вход на открытие выставки свободный. Справки по телефонам: 72-36-43, 72-37-38.

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