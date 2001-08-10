Тактильная выставка открылась на Сахалине
Инклюзивную тактильную выставку "Искусство в темноте" открыли в историко-краеведческом музее Невельска.
Как рассказали в пресс-службе учреждения, на выставке представлены копии шестнадцати картин в виде тактильных репродукций в 2D и 3D форматах, снабженных тифлометками с тифлокомментариями. Например, такие как: "Портрет императрицы Екатерины II" А.П. Антропова, "Богатырь" В.М. Васнецова, "Итальянский полдень" Карла Брюллова, "Девушка в платке" А. Венецианова, "Девочка с персиками" Валентина Серова и другие.
Для создания копий использовали технологию рельефной печати, при этом текстуру подобрали так, чтобы наилучшим образом отразить изображение. Ряд картин созданы из гипоаллергенного пластика методом вакуумной формовки и прокладки оригинального цветного изображения, такие картины помогут прочитать рисунок произведения, определить его жанр, сюжет, основных "персонажей" как слабовидящему, так и незрячему посетителю.
"Я никогда не смогла бы поверить, что в музее разрешат трогать руками картины. Это непередаваемые ощущения и эмоции", - отметила посетитель выставки Вера Шляг.
Особенность выставки в том, что она создана не только для слабовидящих и слепых, но и для всех посетителей. Люди с хорошим зрением могут надеть светонепроницаемые очки и "увидеть" произведения своим воображением.
Выставка будет работать до 11 сентября, а 14 числа переместится в историко-культурный центр Холмска.
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