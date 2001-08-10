На Сахалине выберут «Человека года-2020». Заявки принимаются с 1 по 15 сентября. Номинацию учредил губернатор Валерий Лимаренко в рамках масштабного ежегодного конкурса «Сахалинский маяк».

Номинация «Человек года» призвана рассказать о сахалинцах и курильчанах, в жизни которых есть место подвигу.

– Спасатели разных категорий, врачи, учителя – все они осуществляют персональный вклад в развитие островной области, в ее безопасность и процветание. Их знания, уважение к истории нашего региона и уверенность в его будущем являются тем двигателем, который формирует успех и силу Сахалинской области, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

«Человек года 2020» – это конкурс признания заслуг и достижений. В целом он продемонстрирует, насколько высок уровень вовлеченности сахалинцев и курильчан в общественную жизнь и в решение социальных вопросов.

– Уникальность номинации «Человек года 2020» в том, что именно под эгидой премии губернатора «Сахалинский маяк» это мероприятие объединяет людей разных поколений и профессий. Людей, которые не просто занимаются любимым делом, а достигли в этом деле значительных успехов, которые важно показать всем жителям Сахалина и Курильских островов, – отметила министр государственного управления области Юлия Рокотянская.

В рамках премии «Сахалинский маяк» предусмотрено 28 номинаций, которые охватывают 62 подноминации. В них определят 126 лауреатов.

На сегодняшний день на премию подано около 700 заявок. Награждение победителей состоится в День народного единства – 4 ноября 2020 года.