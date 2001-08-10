Япония полностью отменила безвизовые поездки на Курилы в этом году

Япония окончательно решила полностью отменить все запланированные на этот год безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью Курильских островов из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию бывших японских жителей этих территорий.

"Мы не можем полностью избежать риска заражения при путешествии по морю. Очень жаль, но надеемся, что в будущем году поездки удастся организовать согласно существовавшему до этого момента графику", - приводит агентство Kyodo слова председателя ассоциации Хидэаки Миякавы.

Он также отметил, что ассоциация до последнего момента рассматривала возможность проведения безвизовой поездки на южную часть Курильских островов 25-28 сентября, но в итоге была вынуждена отказаться от этих планов.

По последним данным, общее число заразившихся на территории Японии превысило 68,8 тыс., число жертв коронавируса достигло 1 299 человек. Всего выздоровели порядка 50 тыс. человек. Количество пациентов в тяжелом состоянии составляет 259. В минувшее воскресенье был зафиксирован минимальный с середины июля суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом - по всей стране было выявлено около 600 новых случаев инфицирования.