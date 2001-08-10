Тихоокеанское
информационное агентство
2 Сентября 2020
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10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Перекресток Коммунистического проспекта и ул. Дзержинского закрывают на ремонт

Перекресток Коммунистического проспекта и ул. Дзержинского закрывают на ремонт

С 1 по 30 сентября из-за ремонта закрывается перекрёсток Коммунистического проспекта и улицы Дзержинского в Южно-Сахалинске, сообщили в мэрии.

Автобусы будут объезжать данный участок по проспекту Мира и улице Хабаровской.

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