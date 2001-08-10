73,58|88,15|45,94
11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Проезд на нескольких участках дорог закроют в Холмске 3 сентября
Движение транспорта ограничат в Холмске 3 сентября. Причина - проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню окончания Второй мировой войны. Как сообщают в администрации со ссылкой на районный ОГИБДД сообщают:
- с 10.00 часов до окончания митинга в сквере по ул. Героев будет ограничено движение автотранспорта от улицы Победы, д. 28-А, до улицы Морской, улицы Героев, также будут перекрыты движения с дворовых территорий на улицах Победы, д. 20, д.24, ул. Героев, д. 1, перекресток ул. Победы и ул. Первомайской;
- с 14.00 часов до окончания праздничных мероприятий на Приморском бульваре будет ограничен въезд автотранспорта с улицы Советской на Приморский бульвар;
Проезд транспорта будет осуществляться только по специальным пропускам.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:12 27 Августа + 58 новых случаев коронавируса зафиксировали в Сахалинской области
- 14:32 27 Августа На Сахалине и Курилах возобновили диспансеризацию
- 16:42 28 Августа Хозяин угнанной в Поронайске машины помирился со злоумышленником
- 10:42 27 Августа Ребенок утонул в Ногликах
10:12 4 Августа Пропавшего 44-летнего южносахалинца ищут брат и полиция
10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 16:42 4 Августа 3 миллиона рублей заплатит корсаковский предприниматель за продажу алкоголя в псевдокафе
20:28 14 Августа Цены на авиатопливо «рванули» вверх, не дожидаясь конца пандемии
Выбор редакции
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?