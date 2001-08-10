Тихоокеанское
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11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Проезд на нескольких участках дорог закроют в Холмске 3 сентября

Проезд на нескольких участках дорог закроют в Холмске 3 сентября
Движение транспорта ограничат в Холмске 3 сентября. Причина - проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню окончания Второй мировой войны. Как сообщают в администрации со ссылкой на районный ОГИБДД сообщают: 
 
 
- с 10.00 часов до окончания митинга в сквере по ул. Героев будет ограничено движение автотранспорта от улицы Победы, д. 28-А, до улицы Морской, улицы Героев, также будут перекрыты движения с дворовых территорий на улицах Победы, д. 20, д.24, ул. Героев, д. 1, перекресток ул. Победы и ул. Первомайской;
 
- с 14.00 часов до окончания праздничных мероприятий на Приморском бульваре будет ограничен въезд автотранспорта с улицы Советской на Приморский бульвар;
 
 
Проезд транспорта будет осуществляться только по специальным пропускам.

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