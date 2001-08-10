Теплотрассу будут ремонтировать на улице Чехова в Южно-Сахалинске
По улице Чехова в районе пересечения с Хабаровской в Южно-Сахалинске ограничили движение транспорта с 31 августа. Это необходимо для ремонтных работ на тепловых сетях.
"С 31 августа для движения транспорта ограничен проезд по улице Чехова на пересечении с улицей Хабаровской до пересечения с Коммунистическим проспектом. Объезд будет осуществляться по по улицам Дзержинского, Курильской, Амурской и Библиотечному проезду. Проезд по улице Хабаровской свободен для проезда", - сообщили в пресс-службе сахалинской коммунальной компании.
Ремонтная бригада СКК произведет замену участка теплотрассы. Ранее на этом участке выявили повреждение. Завершить работы и открыть дорогу планируют к вечеру 29 сентября. Нарушенное благоустройство восстановят в полном объеме.
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