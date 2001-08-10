Тихоокеанское
информационное агентство
2 Сентября 2020
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10:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Собак без намордников будут отлавливать в Ногликах

Администрация Ногликского района предупреждает местных жителей, что 1 сентября в районе будут отлавливать безнадзорных животных.
 
"Собаки, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающих лиц (кроме оставленных владельцами на привязи у магазинов, аптек, предприятий бытового обслуживания и так далее) без намордника или поводка, считаются безнадзорными и подлежат отлову", - говорят в мэрии и просят жителей сопровождать четвероногих питомцев при выгуле.

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