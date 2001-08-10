Мобильная связь и интернет появится еще в трёх сахалинских сёлах

Еще в трёх сахалинских сёлах появится мобильная связь и интернет. Услугами смогут воспользоваться жители села Пихтовое Корсаковского района, Покровка Долинского городского округа и Красная Тымь Тымовского района, сообщили в правительстве региона.

Победитель трех аукционов, которые провело министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области, должен создать всю необходимую инфраструктуру для оказания услуг. Оператор построит вышки связи, установит базовые станции, подключит их к внешнему энергоснабжению и проведет пуско-наладочные работы.

Всё это должно быть выполнено до 20 ноября 2020 года. Услуги начнут предоставлять, как только будут подписаны акты готовности.

- Доступ в интернет будет предоставляться по стандарту 4G, голосовые услуги по технологии 2G. Не менее важно, что жители всех трех сёл смогут получить доступ к государственным и муниципальным услугам в электронном виде, - отметил министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирёв.

Всего до конца года возможность воспользоваться услугами мобильной связи и широкополосного доступа в интернет появится у жителей 11 сёл Сахалина, в которых проживает более 2700 человек. Кроме вышеперечисленных, это сёла Пионеры и Чистоводное Холмского района, Черемшанка и Заречное Томаринского, Хоэ и Чеховское Александровск-Сахалинского, а также Лесогорское и Ольшанское Углегорского района.