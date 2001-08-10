Тихоокеанское
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12:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Форум "ОстроVа-2020" стартовал в Сахалинской области

Форум

Форум "ОстроVа-2020" стартовал в Сахалинской области. В областной центр прибыли молодые люди со всех регионов страны. В общей сложности – 1000 человек. 

"На острове они обсудят актуальные проблемы, в том числе из сферы политики, экономики, истории и общественной жизни. Также участники слёта подготовят совместные проекты, направленные на развитие Сахалинской области и своих регионов", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Для большинства участников форум стал уникальной возможностью побывать в регионе, познакомиться с его историей и природой.  

"Хочу создать проект, который позволит вашему региону развиваться и привлекать туристов. Уже нашла себе новых друзей. Вчера отпраздновали День рождения одного из участников форума – купили тортик. Экскурсии очень хорошие. Например, побывали на "Горном воздухе". Сделали фото. Сахалин – очень необычное место. Складывается впечатление, будто приехала в другую страну", – поделилась впечатлениями жительница Краснодара Татьяна Колесникова. 

По итогам работы форума участники представят пакет проектных инициатив, направленных на привлечение молодежи к участию в решении задач развития островного региона и страны в целом. 

Напомним, всероссийской молодежный патриотический слет "ОстроVа-2020", посвященный 75-летию Великой Победы, продлится до 4 сентября.

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