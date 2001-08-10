Форум "ОстроVа-2020" стартовал в Сахалинской области. В областной центр прибыли молодые люди со всех регионов страны. В общей сложности – 1000 человек.

"На острове они обсудят актуальные проблемы, в том числе из сферы политики, экономики, истории и общественной жизни. Также участники слёта подготовят совместные проекты, направленные на развитие Сахалинской области и своих регионов", - сообщили в пресс-службе правительства региона.