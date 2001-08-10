38 сахалинцев представят островной регион в финале WorldSkills Russia. Заключительный этап VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) впервые пройдет в дистанционно-очном формате с 6 по 21 сентября.

Поздравить ребят-финалистов и вручить им форму островной сборной приехали заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук и министр образования региона Анастасия Киктева.

– Чемпионат WorldSkills Russia – не только смотр лучших профессиональных сил, но и платформа для создания лучшего образования для подготовки рабочих кадров, которые необходимы для развития экономики островного региона. Сахалинская область присоединилась к движению «Молодые профессионалы» в 2016 году. За это время в области уже прошли пять региональных чемпионатов, победители приняли участие в полуфиналах и финалах национальных чемпионатов, завоевали призовые места, – отметил Владимир Ющук и пожелал юных сахалинцам победы.

Глава островной сферы образования сказала, что для многих чемпионат профмастерства становится трамплином в успешное будущее.

– Благодаря движению «Молодые профессионалы» система среднего профессионального образования успешно развивается. Желаю всем участникам национального первенства воли к победе, уверенности в своих силах, собранности и целеустремленности. Мы знаем, что у вас все получится, – обратилась к ребятам Анастасия Киктева.

Отборочные соревнования перед выходом в финал национального чемпионата проходили во всех регионах страны с 1 по 20 августа. На Сахалине ребята состязались по 13 компетенциям.

Для подготовки островной сборной к финалу для 80 участников и экспертов провели выездной интенсив на базе учебно-тренировочного центра «Восток» с 29 по 31 августа.

– Программа была насыщена мероприятиями развивающего и творческого характера, упражнениями на командообразование. Все эти знания пригодятся членам островной сборной для повышения мотивации, концентрации внимания и преодоления стрессовых ситуаций, – считает руководитель регионального координационного центра движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Сахалинской области Рената Райнбагина.

В этом году, по словам организаторов, финал национального первенства станет самым масштабным за все 8 лет проведения. Соревнования пройдут по 7 блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование. Всего будет представлено более 170 компетенций. Награждение победителей проведут поэтапно в формате онлайн-марафона по итогам завершения соревнований по каждому направлению.

Отметим, что финал национального чемпионата WorldSkills Russia ежегодно проходит в рамках реализации национального проекта «Образование». Соревнования профессионального мастерства проводятся по международным стандартам среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет. Они способствуют профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.