Жители Чехова смогут жаловаться вице-мэрам района каждую пятницу

Холмские вице-мэры будут вести прием жителей в селе Чехов каждую пятницу. Так решил глава городского округа Дмитрий Любчинов.

Как рассказали в районной мэрии, встречи будут проходить в здании сельской администрации с 16.00 до 18.00. Ближайшее такое мероприятие запланировано на 4 сентября, на нем будет присутствовать вице-мэр администрации округа по социальным вопросам Наталья Белоцерковская.

Ознакомиться с графиком приема граждан до конца этого года можно на сайте холмской мэрии.