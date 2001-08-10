Тихоокеанское
информационное агентство
2 Сентября 2020
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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Чехова смогут жаловаться вице-мэрам района каждую пятницу

Холмские вице-мэры будут вести прием жителей в селе Чехов каждую пятницу. Так решил глава городского округа Дмитрий Любчинов.

Как рассказали в районной мэрии, встречи будут проходить в здании сельской администрации с 16.00 до 18.00. Ближайшее такое мероприятие запланировано на 4 сентября, на нем будет присутствовать вице-мэр администрации округа по социальным вопросам Наталья Белоцерковская.

Ознакомиться с графиком приема граждан до конца этого года можно на сайте холмской мэрии.

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