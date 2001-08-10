Тихоокеанское
информационное агентство
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16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Пятеро сахалинцев представят островной регион на суперфинале конкурса "Лидеры России"

Пятеро сахалинцев представят островной регион на суперфинале конкурса

Пятеро представителей Сахалинской области вышли в суперфинал конкурса "Лидеры России". Он пройдет в подмосковном Солнечногорске 6 и 7 сентября.

Конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях, на которых определят 100 победителей проекта.

Из Дальневосточного федерального округа в суперфинал пробился 31 конкурсант. Среди них – пятеро островитян:

  • Владимир Александров,
  • Вячеслав Бамбуров,
  • Николай Батулин,
  • Ильяс Калмыков,
  • Алексей Шнайдер. 

Как отметили в пресс-службе правительства Сахалинской области, всего приглашения в суперфинал по итогам региональных отборов получили 270 участников. 

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