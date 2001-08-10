Сахалинским студентам предлагают поучаствовать в экоакции

Сахалинские студенты могут присоединиться к общероссийской акции "Экодобро". Она стартует 5 сентября.

Участники проведут мероприятия в формате Дней единых действий. Для этого организаторы собрали "подсказки" о возможных онлайн- и офлайн-форматах активностей в специальном "меню проектов" на сайте http://ecodobro2020.ru. Виртуальное мероприятие можно провести в форме челленджа, викторины, флешмоба или прямого эфира. Приверженцам офлайн-активизма предлагают организовать посадку деревьев, семинар по экологичному образу жизни, акцию по сбору вторичного сырья и многое другое.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо:

Зарегистрироваться как организатор мероприятия на сайте http://ecodobro2020.ru. Определиться с темой мероприятия и занести ее в специальную форму на сайте. Организовать и провести его. Выложить пост о прошедшем мероприятии в социальных сетях с хештегом #экодобро2020 Поделиться постами о проведенных мероприятиях с организаторами акции.

Подключиться к "Экодобру" можно с 5 по 20 сентября. Все организаторы мероприятий получат сертификаты, команда-лидер выиграет путевку на Всероссийский слет "зеленых" вузов, а два самых активным участника - полезные призы. Итоги акции подведут не позднее 10 октября.