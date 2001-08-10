Тихоокеанское
информационное агентство
2 Сентября 2020
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17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

800 сахалинцев примут участие в параде, посвященному окончанию Второй мировой войны

800 сахалинцев примут участие в параде, посвященному окончанию Второй мировой войны

Генеральная репетиция парада, посвящённого Дню окончания Второй мировой войны, состоялась в Южно-Сахалинске. Его провели под руководством героя России полковника Владимира Белявского.

В военном параде, который состоится 3 сентября на площади Победы, примут участие 800 человек. В их числе есть представители военно-патриотического движения "Юнармия" и воспитанники кадетской школы.

Как отметили в пресс-службе Восточного военного округа, на выставочной площадке возле музея Победы для гостей и жителей города представят 11 единиц техники, в том числе зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска", танк Т-80, систему залпового огня "Град" и другое.

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