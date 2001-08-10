Учёные назвали дату начала возможной второй волны COVID-19 в России

Вторая волна коронавируса может начаться в России 14 сентября. Её спровоцируют выход из режима самоизоляции, снятие ограничений на работу предприятий общепита и торговли, начало учебного года и окончание периода отпусков, сообщает РИА Новости.

Учёные смоделировали два сценария: по оптимистичному прирост количества больных будет снижаться, по пессимистичному - начнётся вторая волна. В качестве условной даты исследователи назвали 14 сентября.

При развитии событий по первому сценарию на 30 ноября ожидается около 1,34 миллиона случаев инфицирования. 23 тысячи пациентов погибнут.

Согласно второму варианту COVID-19 подхватят более 1,632 миллиона человек. 27 тысяч больных погибнут.