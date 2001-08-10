В районе домов №123 и 125 на ул. Южно-Сахалинской до 15 сентября не будет сквозного проезда

Сквозной проезд по ул. Южно-Сахалинской в районе домов №123 и 125 будет закрыт со 2 по 15 сентября.

За время действия ограничений силами подрядной организации будут проведены работы по подключению строящихся жилых домов в 25 микрорайоне к сетям электроснабжения и водоснабжения.

Объезд будет осуществляться по улицам Тихая и Анивская. По окончании ремонтных работ нарушенное благоустройство будет восстановлено в полном объеме.