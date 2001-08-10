Парад первокурсников прошел в городском парке Южно-Сахалинска

Парад в горпарке имени Гагарина в Южно-Сахалинске устроили первокурсники Сахалинского госуниверситета. На шествие собрались около 600 студентов, к которым присоединились учащиеся учебных заведений, входящие в состав вуза, сообщили в правительстве региона.

Молодежь, среди которой, к слову, было крайне немного людей в масках, прошла колоннами с плакатами по парку. На финише их ждали старшие товарищи, а также первые лица СахГУ, губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин, поздравившие студентов с поступлением.

Врио ректора СахГУ Мария Ганченкова сообщила, что учебный год знаменует собой начало «строительства» совершенно нового университета, попросив от студентов предложений и инициатив.

В этом году для студентов СахГУ организовали особые условия обучения. Там реализуется программа двух дипломов. Сахалинцы и курильчане будут получать дополнительную квалификацию в ведущих российских вузах, не покидая родного региона.

Кроме того, первокурсники смогут жить в комфортных условиях за счет областных средств. Учащимся в возрасте до 23 лет, зачисленным на бюджетные места, будут ежемесячно выплачивать компенсацию в размере 6200 рублей на оплату места проживания.