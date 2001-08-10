Августовское совещание педагогов прошло в Поронайске

Ежегодное августовское совещание работников образования прошло в киноконцертном зале «Мир».

В работе совещания приняли участие представители администрации, директора школ, заведующие детскими садами и педагогическая общественность. В ходе совещания, по традиции, были подведены итоги прошлого года и поставлены задачи на предстоящий год.

Докладчик совещания, директор Департамента образования, культуры и спорта Наталья Анисова поделилась, что на первое место вышла работа по развитию электронного обучения. В районе удалось оперативно организовать обучение в дистанционном формате.

Все образовательные учреждения стали участниками 8 проектов, разработанных на основе национальных проектов «Демография» и «Образование».

Большое внимание уделялось внедрению новых образовательных технологий, методов обучения и воспитания, поддержки общественных инициатив и проектов, формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Наталья Анисова отметила, что по итогам окончания среднего общего образования девять выпускников школ № 1, 2, 7 г. Поронайска получили аттестаты особого образца, медали «За успехи в обучении» и были награждены премией мэра Поронайского городского округа. Два выпускника школы № 1 и № 2 г. Поронайска стали кандидатами на получение знака отличия Сахалинской области «За особые успехи в учении», получили по всем предметам выше 75 баллов и награждены ежемесячной именной стипендией Сахалинской области.

Одно из приоритетных направлений деятельности муниципальной системы образования: подготовка образовательных организаций к началу нового учебного года. Для этого в 2020 году были приобретены учебники, новое оборудование и мебель для кабинетов физики, информатики, химии, проведены косметические ремонты пищеблоков и в 6 образовательных организациях на пищеблоках заменено технологическое оборудование, приобретен необходимый инвентарь. Преобразился внешний вид школ в с. Леонидово, с. Гастелло, детских садах «Дружные ребята», «Сказка». В летний период проведены капитальные ремонты в 4 образовательных учреждениях на сумму более 40 миллионов рублей.

В 2020 году в рамках реализации мероприятий по антитеррористической защищенности приобретены ручные металлоискатели во все образовательные учреждения, установлены арочные металлоискатели в школах №1, №2 г. Поронайска, контрольно-пропускные пункты в школе №7, детском саду №2.

На совещании отметили, что в 2020-2021 учебном году Поронайский район станет участником стратегического проекта «Образование без границ», который направлен на повышение качества образования выпускников, имеющих низкие результаты.

В 2020 году центр «Точка роста» села Леонидово будет переоборудован и откроется в новых, отремонтированных кабинетах. Кроме того, созданы условия для открытия таких же центров еще в трех общеобразовательных учреждениях.

Не отстает по своим успехам и детская школы искусств. В 2020 году обучающиеся школы приняли участие в 25 мероприятиях областного и всероссийского уровней, участниками, призерами, дипломантами стали более 50 человек.

В 2020 году школьники Поронайского района стали активными участниками мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Великой победы. 121 учащийся принял участие в 12 конкурсах областного, всероссийского и международного уровня. Единственный представитель Сахалинской области, ученик 6 класса школы с. Восток, Савелий Дёкин, присутствовал на вручении диплома победителя конкурса детского рисунка «Крылья Победы» и ценного подарка от начальника Центрального музея ВВС Московской области.

После представленного доклада с приветственным словом выступила депутат Сахалинской областной Думы Наталья Захарчук и вице-мэр Поронайского городского округа Александр Ищенко. Он наградил благодарственными письмами Администрации Поронайского городского округа учреждения, которые показали высокие результаты качества образования.

Закончили встречу старой доброй традицией, приняв в образовательный коллектив молодых специалистов. В этом году Поронайский городской округ пополнился двумя воспитателями детских садов и тремя педагогами.