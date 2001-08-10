Врачей на Сахалине будут готовить со школьной скамьи

Вчера, 1 сентября, в Южно-Сахалинске на базе лицея №1 открылся первый в истории островного образования медицинский класс. Его ученики, помимо основных предметов школьной программы, будут углубленно изучать дополнительные профильные дисциплины.

В профильном классе – 32 ученика. Все они мечтают связать свою жизнь с медициной. В течение 2 лет старшеклассники будут углубленно изучать химию и биологию, а также ряд профильных дисциплин – анатомию, латинский язык, биохимию, деонтологию, сестринское дело, а также научатся ухаживать за пациентами.

Постигать азы медицинских наук ребята будут под руководством преподавателей областного медицинского колледжа. По окончании школы выпускники вместе с аттестатом получат сертификат об обучении в профильном медицинском классе и возможность поступить в медицинские вузы страны в рамках целевого набора. Обучение в профильном классе позволит юношам и девушкам убедиться в правильности своего выбора и после окончания вуза вернуться высококвалифицированным специалистом в родной регион.

Будущих медиков с началом учебного года поздравили и.о. министра регионального минздрава Владимир Кузнецов и директор Сахалинского базового медицинского колледжа Алексей Швец.

– Вы должны стать не просто врачами, а лучшими представителями медицины, – отметил в своей напутственной речи и.о. министра здравоохранения Владимир Кузнецов. – Научитесь получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь. И тогда вы всегда сможете достичь всего, о чем мечтаете – поступить, куда хотите и получить профессию по душе. А это отличный повод, чтобы школа гордилась, что вы являетесь ее выпускниками.

– Профессия врача очень сложная, требует не только знаний, но и душевных усилий и призвания у тех, кто выбрал этот путь, – добавил Алексей Швец. – Эта профессия не допускает халатности, ведь от ваших действий будут зависеть жизни людей, поэтому отнеситесь к учебе с должным вниманием и ответственностью. Вы должны поставить перед собой высокие цели и приложить максимум усилий для их достижения.

Отметим, интерес к обучению медицинским специальностям в Сахалинской области растет год от года. Профессия врача привлекает молодежь отличными возможностями для карьерного роста, а также государственной поддержкой кадров здравоохранения, сообщили в правительстве Сахалинской области.