В Корсакове учащихся приняла новая школа

Общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза А.А. Булгакова построена в рамках нацпроекта «Образование». Она рассчитана на 330 учащихся. С новым учебным годом школьников и преподавательский состав поздравил зампред областного правительства Владимир Ющук.

– Сегодня для учеников – особый праздник. День знаний они отмечают в абсолютно новой школе. Её оснастили самым современным оборудованием. К примеру, на уроках физики и химии ребята смогут пользоваться интерактивной таблицей Менделеева, а во время изучения географии – индивидуальными топографическими наборами и даже школьной метеостанцией. Для начальной школы предусмотрели отдельный вход, гардероб и три этажа с классами. В распоряжении ребят также комнаты для игры и отдыха, – отметил Владимир Ющук. – Уверен, что новое здание и современное оснащение будут способствовать отличной учебе ребят. Успехов!

Система видеонаблюдения школы насчитывает 98 камер, 79 из которых расположены внутри здания, остальные контролируют периметр. Учреждение оснащено современной противопожарной системой. Для маломобильных учеников предусмотрена безопасная зона, где они смогут находиться до приезда спасателей.

Для детей-колясочников предусмотрены пандусы, лифт и специальные подъемники, которые позволят беспрепятственно передвигаться не только в стенах учебного заведения, но и за его пределами, в том числе на школьном стадионе.

– Весь учебный процесс будет осуществляться в одну смену. С открытием новой школы количество ребят, обучающихся в первую смену в Корсаковском округе увеличилось и составило 76%, – сказала и.о. мэра городского округа Яна Владимировна. – Первое сентября – это важная дата. У каждого из нас она вызывает определенный трепет в душе. Желаю ученикам интересной школьной жизни, педагогам – новых побед и творческих открытий.

После поздравлений и пожеланий успехов в учебе произошли главные события дня – перерезали красную ленточку, после чего прозвучал школьный звонок.

– Такая необыкновенная школа, – поделились впечатлениями старшеклассницы Екатерина Гежина и Карина Ким. – Здесь столько места, столько света, столько новых приборов, интерактивные доски. А какой великолепный актовый зал. Мы очень ждали, когда завершится строительство, и очень хотели посмотреть, как будет внутри. Но мы и не ожидали, что это будет так здорово.

Всего сегодня распахнули свои двери 12 школ Корсаковского района для 4757 учеников, 536 из которых - первоклассники.