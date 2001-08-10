Тихоокеанское
информационное агентство
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13:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Дальнем завершили строительство моста через Владимировку

В Дальнем завершили строительство моста через Владимировку

Мост через реку Владимировку возвели в Дальнем. 

Как рассказывают в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, строительство моста, который соединил два берега реки Владимировка, входит в первый этап работ по обустройству дорог на территории, отданной под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям.

Как сообщил инженер по надзору за строительством управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Гельд, работы завершены почти на 100%, идет приемка объекта. Серьезных замечаний не выявлено. Планируемая дата запуска моста в эксплуатацию - 1 октября.

Протяженность моста - 72 метра, а всего участка строительства с подъездными путями - 358 метров. Ширина проезжей части - 7 метров, на мосту - 9 метров.

Строить мост начали в 2018 году. Работы планировали завершить в 2019 году, но администрация города была вынуждена расторгнуть муниципальный контракт с недобросовестным подрядчиком. Новый - СКФ "Спецстрой" зашел на объект в декабре 2019 года и завершил строительство в установленные сроки.

В мэрии отмечают, что уже подготовлена конкурсная документация на определение подрядчика, которому предстоит обустроить дороги на самой территории, где многодетные семьи, получившие земельные участки, уже ведут строительство. Это будут грунтовые подъездные пути. Обслуживать их будет муниципалитет. До момента обустройства подъездные пути к участкам будут поддерживать в проезжем состоянии силами муниципального предприятия.

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