В Дальнем завершили строительство моста через Владимировку
Мост через реку Владимировку возвели в Дальнем.
Как рассказывают в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, строительство моста, который соединил два берега реки Владимировка, входит в первый этап работ по обустройству дорог на территории, отданной под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям.
Как сообщил инженер по надзору за строительством управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Гельд, работы завершены почти на 100%, идет приемка объекта. Серьезных замечаний не выявлено. Планируемая дата запуска моста в эксплуатацию - 1 октября.
Протяженность моста - 72 метра, а всего участка строительства с подъездными путями - 358 метров. Ширина проезжей части - 7 метров, на мосту - 9 метров.
Строить мост начали в 2018 году. Работы планировали завершить в 2019 году, но администрация города была вынуждена расторгнуть муниципальный контракт с недобросовестным подрядчиком. Новый - СКФ "Спецстрой" зашел на объект в декабре 2019 года и завершил строительство в установленные сроки.
В мэрии отмечают, что уже подготовлена конкурсная документация на определение подрядчика, которому предстоит обустроить дороги на самой территории, где многодетные семьи, получившие земельные участки, уже ведут строительство. Это будут грунтовые подъездные пути. Обслуживать их будет муниципалитет. До момента обустройства подъездные пути к участкам будут поддерживать в проезжем состоянии силами муниципального предприятия.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:12 27 Августа + 58 новых случаев коронавируса зафиксировали в Сахалинской области
- 14:32 27 Августа На Сахалине и Курилах возобновили диспансеризацию
- 16:42 28 Августа Хозяин угнанной в Поронайске машины помирился со злоумышленником
- 10:42 27 Августа Ребенок утонул в Ногликах
10:12 4 Августа Пропавшего 44-летнего южносахалинца ищут брат и полиция
10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 16:42 4 Августа 3 миллиона рублей заплатит корсаковский предприниматель за продажу алкоголя в псевдокафе
20:28 14 Августа Цены на авиатопливо «рванули» вверх, не дожидаясь конца пандемии
Выбор редакции
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?