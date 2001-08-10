Тихоокеанское
информационное агентство
3 Сентября 2020
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16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Сахалинской области могут предложить свои идеи на форуме в Сочи

Жители Сахалинской области могут предложить свои идеи на форуме в Сочи

Сахалинцам и курильчанам предлагают поделиться идеями в области развития региональной экономики. Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов проводит форум "Сильные идеи для нового времени". 

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, определены семь основных тематик:

  • новые компетенции,
  • новая технологическая политика,
  • современная экономическая политика,
  • новая социальная политика,
  • новая городская политика,
  • новая молодежная повестка,
  • новые идеи для бизнеса. 

Ключевая миссия спецпроекта – идентификация наиболее актуальных на региональном уровне вызовов нового времени и проблем социально-экономического развития, а также поиск оптимальных практик и управленческих решений. 

Участников ждет: 

  • конструктивная проработка идей;
  • получение обратной связи от экспертов топ-уровня и международных экспертов;
  • возможность стать инициатором перемен;
  • реализация сильных идей при поддержке АСИ;
  • место в рейтинге и позиции экспертов и общественных представителей в АСИ;
  • укрепление своего социального капитала;
  • получение организационной и методологической поддержки;
  • повышение шансов реализовать свою идею. 

Лучшие идеи представят на финальном мероприятии форума, которое пройдет в Сочи 21 сентября, а также включат в проект "Смартека" и тиражируют в субъекты РФ. 

Получить подробную информацию и предложить свою инициативу можно на крауд-платформе.

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