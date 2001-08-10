Тихоокеанское
информационное агентство
3 Сентября 2020
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Лучшего сельского библиотекаря выберут в Сахалинской области
15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Лучшего сельского библиотекаря выберут в Сахалинской области

Голосование за участников первого областного смотра-конкурса "Лучший сельский библиотекарь по внедрению инновационных форм работы – 2020" стартовало сегодня, 1 сентября.

Как напоминают в пресс-службе областной библиотеки, по итогам отбора заявок в финал профессионального состязания вышли:

  • Житухина Татьяна Ивановна, библиотекарь I категории Красногорской сельской библиотеки-филиала № 1 Томаринской ЦБС;
  • Ивойжа Елена Николаевна, заведующая библиотекой-центром чтения, филиалом № 3 с. Онор Смирныховской ЦБС;
  • Корж Алла Алексеевна, заведующая сельской библиотекой № 7 с. Троицкое Анивской ЦБС;
  • Малышева Надежда Николаевна, библиотекарь II кат. Малокурильской библиотеки-филиала № 1 Южно-Курильской ЦБС;
  • Шурыгина Ирина Владимировна, заведующая Арковской модельной сельской библиотекой-филиалом № 2 Александровск-Сахалинской ЦБС.

Ознакомиться с более подробной информацией о конкурсантах и проголосовать за них можно на сайте СахОУНБ. Голосование продлится до 29 сентября.

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