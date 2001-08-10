Несколько участков дорог в Южно-Сахалинске перекроют для движения автотранспорта

В Южно-Сахалинске на время проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских остров, будут вводиться ограничения для движения и парковки автотранспорта.

Так, с 16.00 2 сентября до 23.00 3 сентября будет запрещена парковка автотранспорта вдоль ул. Горького от ул. Емельянова до Коммунистического проспекта (включая пл. Победы), а также по Коммунистическому проспекту от ул. Горького до ул. Комсомольской.

С 19.00 2 сентября до 12.00 3 сентября для размещения автобусов для ветеранов будет запрещена стоянка на парковке возле здания администрации Южно-Сахалинска.

С 8.00 до 13.00 3 сентября будет закрыт для проезда участок ул. Горького от ул. Емельянова до Коммунистического проспекта, включая пл. Победы, переулок Алтайский от ул. Горького до ул. Венской, Коммунистический проспект от ул. Горького до ул. Комсомольской.

Дополнительно к основным перекрытиям с 8.30 до 9.30 и с 10.30 до 11.30 3 сентября на время формирования и прохождения колонны к месту проведения мероприятий будет закрываться для проезда участок Коммунистического проспекта от ул. Дзержинского до ул. Комсомольской. По мере прохождения колонны движение будут открывать.

Также с 9.00 2 сентября до 20.00 3 сентября будет закрыта парковка возле Исторического парка «Россия - Моя история».

С 19.00 до 22.30 3 сентября для проезда будет закрыт участок ул. Горького от ул. Священномученика Илариона Троицкого до ул. Горнолыжной, включая пл. Победы.

Автовладельцам необходимо учитывать эту информацию при движении по городу.

Закрытый участок ул. Горького общественный транспорт будет объезжать по ул. Комсомольской.