Почувствовать себя партизанами смогут сахалинцы в городском парке

Южносахалинцев приглашают отметить 75-й годовщину окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курил. Завтра, 3 сентября, там пройдут праздничные мероприятия.

Так, с 12:00 до 18:00 на территории парка будут работать сразу несколько тематических площадок. Например на поляне за теннисными кортами расположится партизанский отряд, где горожане смогут погрузиться в атмосферу быта и жизни лагеря партизан: побеседовать с "командиром", почитать боевые листки, подкрепиться печеным картофелем и даже сделать перевязку у санитарок.

Как рассказывает пресс-служба парка, на аллее Сакуры разместится выставка оружия тех лет "Фронтовая линия". В стеклянном павильоне будет работать импровизированное фотоателье, где всем желающим предложат примерить военное обмундирование и сделать фото на память.

На танцевальной площадке выступит военный духовой оркестр. В перерывах между инструментальными номерами будет работать "свободный микрофон", где в рамках акции "Платочек памяти" горожане смогут рассказать о своих родственниках – участниках боевых действий 1941-1945 годов.

На территории бывшего картодрома с 12.00 до 16.00 покажут тематические фильмы, а с 16.00 до 18.00 программу продолжит концерт творческих коллективов Южно-Сахалинска.