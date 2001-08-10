Почетные граждане Поронайского района посетили реконструкцию боя
Поронайская местная общественная организация пенсионеров, во главе с председателем - почетным гражданином Сахалинской области, почетным гражданином Поронайского городского округа Черновой Л.В., совместно с почетным гражданином Поронайского городского округа Ветровым А.В. и сотрудниками модельной центральной библиотеки МБУК «Поронайская ЦБС» посетили с. Рощино, где развернулась реконструкция боя за полицейский пост «Хандаса». Мероприятие прошло при поддержке МО ГО «Смирныховский», Агентства по делам молодежи Сахалинской области и РО ООД «Поисковое движение».
Военно-историческая реконструкция событий августа 1945 года «Рубеж Победы», посвященная 75-летию освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов, состоялась в с. Рощино у р. Борисовка. Место, где был воспроизведен фрагмент боевых действий, является объектом культурного наследия Сахалинской области.
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