«Земские учителя» приехали в Поронайский район

К началу учебного года школы Поронайского городского округа пополнятся новыми кадрами. В район приехали специалисты по программе «Земский учитель». Это президентская программа, с помощью которой решают кадровую проблему в сельских школах.

На сегодняшний день два педагога приехали работать в с. Восток и один в с. Гастелло. Они уже познакомились со школами и 1 сентября приступят к работе.

Одна из участниц программы - Лейсан Мунасипова. В Поронайск она переехала всей семьей и будет преподавать английский язык в Гастелловской школе. Супруг Лейсан Мунасиповой будет преподавать историю в МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска, там же будут учиться их дети. Семья обеспечена жильем в г. Поронайске.

В средней общеобразовательной школе с. Восток штат пополняется двумя педагогами. Елена Фалилеева - учитель информатики, прилетела на Сахалин 23 августа вместе с сыном. Ей уже предоставили служебное жилье в с. Восток, в скором времени к ней прилетит супруг.

Еще один участник программы – педагог Марина Леошко из Николавевска-на-Амуре. За плечами у преподавателя русского языка 25 лет педагогического стажа. Окончила Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум, затем Дальневосточный Государственный Гуманитарный Университет. На родине Марина Леошко начала свою карьеру в школе, в которой училась, работала в детском доме №1, затем в Хабаровском Специальном Учебно-воспитательном учреждении для обучающихся с девиантным поведением открытого типа. Переезд на Сахалин дался легко. Педагог сама выбрала будущее место работы, отказавшись от предложенной должности в Амурской области. Она уже познакомилась с администрацией школы и теперь с нетерпением ожидает встречи со школьниками.

- Условия прекрасные – природа, палисадник, живу на 4 этаже, приехала как к себе домой. Атмосфера настроения зависит от людей, которые едут, и которые встречают. А встретили меня на Сахалине очень хорошо.

В соответствии с программой учителя принимают на себя обязательство отработать в течение 5 лет в образовательном учреждении, к которому прикрепились. Главный плюс программы и мотивация в ней участвовать — единовременная выплата в 2 млн рублей. Примечательно, что она не облагается налогом, и учителя вправе сами решить, куда потратить деньги. Выплаты положены прибывшим либо переехавшим на работу в сельские населенные пункты, поселки или города с населением до 50 тысяч человек.