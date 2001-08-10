В Сахалинскую область поступила вакцина от гриппа. Островной регион получил первую в этом году партию вакцины от гриппа для взрослых в количестве 154 437 доз. Она распределена по медицинским учреждениям Сахалина и Курил, сообщили в правительстве области.

В этом году планируется привить около 300 тысяч жителей Сахалинской области (60% совокупного населения). В первую очередь, вакцинация необходима гражданам, которые относятся к категории высокого риска заболевания гриппом. Это дети в возрасте от 6 месяцев до 17 лет (75% от общего числа несовершеннолетних), беременные женщины 2-3 триместра (75%), сотрудники медицинских и образовательных организаций (90%), а также пациенты, страдающие хроническими заболеваниями (75%).

Сделать прививку жители островной области смогут бесплатно во всех поликлиниках области (взрослых и детских), на рабочем месте – по заявкам от руководителей предприятий, а также в крупных торговых центрах.

– Вакцина отечественного производителя, используется уже больше 10 лет. Случаев осложнений, связанных с применением препарата, в Сахалинской области не зарегистрировано, – рассказала директор лечебного департамента министерства здравоохранения Сахалинской области Мила Тен. – В ближайшее время ожидаем поступление вакцины для детей.

В ведомстве напоминают, что вакцинация от гриппа является самой надежной мерой защиты от инфекции. Прививка позволяет снизить заболеваемость гриппом, а среди заболевших – уменьшить тяжесть и длительность заболевания, а также риск развития осложнений и летальных исходов. После прививки антитела к вирусу гриппа вырабатываются в течение двух недель и сохраняются в течение года. Прививочная кампания от гриппа начнется 4 сентября.