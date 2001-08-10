Уроки здоровья прошли на Сахалине и Курилах

В 159 школах островного региона были проведены Уроки здоровья. Организаторы мероприятия рассказывали учащимся об особенностях особо опасной инфекции, основных симптомах заболевания и действенных методах профилактики

- Наша область постепенно входит в период сезонной заболеваемости ОРВИ, - рассказывает главный врач Сахалинского областного центра медицинской профилактики Елена Столярова. - Это происходит регулярно и процесс предупреждения заболеваемости давно налажен. Однако в 2020 году мы столкнулись с новым вирусом и это необходимо учитывать. Коронавирусная инфекция никуда не денется, нужно научиться с ней жить. Поэтому знать, как в условиях пандемии сохранить свое здоровье, должен знать каждый.

Интерактивные занятия были подготовлены с учетом возрастных особенностей школьников. Дети и подростки еще раз повторили азы профилактики коронавирусной инфекции и ОРЗ со специалистами. Среди старшеклассников провели небольшую викторину и конкурс на правильное использование медицинских масок.

- Информацию о коронавирусе и других простудных заболеваниях можно получить где угодно, - рассказывает Евгений, учащийся 9-го класса одной из школ Южно-Сахалинска. - Сейчас об этом пишут в интернете, говорят по телевизору. Многое узнаем от родителей. Но лично для меня авторитетом являются медики – информация от первоисточника намного интересней и достовернее. Сегодня узнал для себя много нового – оказывается, носить защитную маску нужно по определенным правилам. Никогда об этом не задумывался.

Координатором мероприятия выступил Сахалинский центр медицинской профилактики. Специалисты подготовили для учеников всех звеньев красочную презентацию и раздаточный материал, разработали брошюру-рекомендацию. Всё это будет тиражироваться и распространяться среди учащихся островных школ.