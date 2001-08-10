Тихоокеанское
информационное агентство
3 Сентября 2020
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12:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Буюклы на время станет двусторонним в Южно-Сахалинске

Участок улицы Буюклы на время станет двусторонним в Южно-Сахалинске
Участок ул. А. Буюклы от Дзержинского до пр. Мира станет двусторонним на время ремонта Коммунистического проспекта в Южно-Сахалинске. Новые правила начнут действовать с 17.00 3 сентября.
 
Как рассказали в мэрии города, подобное решение приняли для повышения пропускной способности. Однако специалисты подчеркивают, что поворачивать с ул. А. Буюклы на пр. Мира можно будет только направо. Соответствующие дорожные знаки здесь оперативно установят.
 
Автолюбителей просят быть особо внимательными при движении.

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