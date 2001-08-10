Сахалинским детям предлагают нарисовать как выглядит коррупция

Агентство ЗАГС Сахалинской области объявляет конкурс детского рисунка и аппликации на тему: «Коррупция глазами детей».

Все знают, что жить надо честно, и тем труднее объяснить ребёнку, что такое коррупция. Рисунки и аппликации против коррупции для детей имеют большое значение, так как основы поведения закладываются с ранних лет. Детские рисунки и аппликации на эту тему напомнят взрослым и расскажут малышам об этом зле.

Целью конкурса является профилактика коррупционных правонарушений и формирование у подрастающего поколения активной жизненной позиции.

На конкурс принимаются работы (рисунки и аппликации) детей до 14 лет. Размер конкурсной работы – формат А4.

Техника исполнения – свободная (карандаш, фломастер, акварель, гуаш, масло, мел, цветная бумага, тонированная бумага, фольгированная бумага, крепированная бумага, бумага для квиллинга и др.).

Конкурсная работа должна содержать информацию в верхнем правом углу оборотной стороны ФИО, возраст участника, контактный телефон.

Конкурсная работа должна отражать тематику конкурса.

Рисунки и аппликации на конкурс принимаются до 30 ноября 2020 года по адресу: 693000 г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23, кабинет № 449 и кабинет № 450.

Режим работы: понедельник – четверг с 09.00 час. до 17.15 час., пятница с 09.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. Суббота и воскресенье – выходные дни.

Итоги конкурса «Коррупция глазами детей» будут подведены 9 декабря 2020 года – в Международный День противодействия коррупции и размещены на официальном сайте агентства ЗАГС Сахалинской области.

Объявление о конкурсе можно найти на официальном сайте агентства ЗАГС Сахалинской области: https://zags.sakhalin.gov.ru/news/6504/ в разделе «Новости».