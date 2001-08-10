Сахалинским детям предлагают нарисовать как выглядит коррупция
Агентство ЗАГС Сахалинской области объявляет конкурс детского рисунка и аппликации на тему: «Коррупция глазами детей».
Все знают, что жить надо честно, и тем труднее объяснить ребёнку, что такое коррупция. Рисунки и аппликации против коррупции для детей имеют большое значение, так как основы поведения закладываются с ранних лет. Детские рисунки и аппликации на эту тему напомнят взрослым и расскажут малышам об этом зле.
Целью конкурса является профилактика коррупционных правонарушений и формирование у подрастающего поколения активной жизненной позиции.
На конкурс принимаются работы (рисунки и аппликации) детей до 14 лет. Размер конкурсной работы – формат А4.
Техника исполнения – свободная (карандаш, фломастер, акварель, гуаш, масло, мел, цветная бумага, тонированная бумага, фольгированная бумага, крепированная бумага, бумага для квиллинга и др.).
Конкурсная работа должна содержать информацию в верхнем правом углу оборотной стороны ФИО, возраст участника, контактный телефон.
Конкурсная работа должна отражать тематику конкурса.
Рисунки и аппликации на конкурс принимаются до 30 ноября 2020 года по адресу: 693000 г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23, кабинет № 449 и кабинет № 450.
Режим работы: понедельник – четверг с 09.00 час. до 17.15 час., пятница с 09.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. Суббота и воскресенье – выходные дни.
Итоги конкурса «Коррупция глазами детей» будут подведены 9 декабря 2020 года – в Международный День противодействия коррупции и размещены на официальном сайте агентства ЗАГС Сахалинской области.
Объявление о конкурсе можно найти на официальном сайте агентства ЗАГС Сахалинской области: https://zags.sakhalin.gov.ru/news/6504/ в разделе «Новости».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня В Сахалинской области зафиксировано 48 новых случаев заболевания Covid-19
10:42 Сегодня Землетрясение силой 3 балла ощутили на Кунашире и Шикотане
11:32 Сегодня Почетные граждане Поронайского района посетили реконструкцию боя
10:12 Сегодня Почувствовать себя партизанами смогут сахалинцы в городском парке
10:12 27 Августа + 58 новых случаев коронавируса зафиксировали в Сахалинской области
- 14:32 27 Августа На Сахалине и Курилах возобновили диспансеризацию
- 16:42 28 Августа Хозяин угнанной в Поронайске машины помирился со злоумышленником
- 10:42 27 Августа Ребенок утонул в Ногликах
10:12 4 Августа Пропавшего 44-летнего южносахалинца ищут брат и полиция
10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 16:42 4 Августа 3 миллиона рублей заплатит корсаковский предприниматель за продажу алкоголя в псевдокафе
20:28 14 Августа Цены на авиатопливо «рванули» вверх, не дожидаясь конца пандемии
Выбор редакции
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?