На Сахалине и Курилах впервые 3 сентября отмечают как День воинской славы России

Военный парад, посвященный 75-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курил, прошел в областном центре. На площади Победы в качестве гостей собрались ветераны и "дети войны", горожане, а также участники и организаторы молодежного патриотического слета "ОстроVа".

Как рассказали в региональном правительстве, в торжественном шествии приняли участие более 750 человек. Среди них – сводные расчеты 68 армейского и кадетского корпусов, а также подразделений силовых структур и Юнармии. Командовал ими начальник ракетных войск и артиллерии 68-го армейского корпуса полковник Александр Михайлов. Военный оркестр обеспечил музыкальное сопровождение мероприятия, а внимание зрителей приковали автомобили УрАЛ.

– Этот день очень много значит для нас. Был положен конец Второй мировой войне. Если бы этого не произошло, возможно, мы бы не смогли бы так собраться, – отметил ветеран Владимир Сичкарь. – Я воевал здесь, на Южном Сахалине. Причем тогда мне было 16 лет. Чтобы меня призвали и отправили на фронт, я писал заявление в военкомат.

– Мы в своем сердце всегда отмечали этот день. А теперь 3 сентября – это наш законный праздник. Мое поколение с честью выполнило свой долг перед Родиной, – рассказала ветеран Декабрина Пушкарёва.

Завершением парада стала торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на мемориале Славы.

Кроме того, сегодня на территории перед историческим парком "Россия – моя история" развернулась выставка современного вооружения Российской Армии. Она будет работать весь день.

Кроме того, в городском парке Южно-Сахалинска развернули тематические площадки. Все желающие могут познакомиться с бытом солдат времен Второй мировой войны. А в 16:00 на картодроме начнется концерт с участием творческих коллективов города.

Финальным событием празднования станет большой концерт с участием ансамбля песни и пляски имени Александрова на площади Победы областного центра. Начало в 20:30.