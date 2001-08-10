На Сахалине и Курилах впервые 3 сентября отмечают как День воинской славы России
Военный парад, посвященный 75-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курил, прошел в областном центре. На площади Победы в качестве гостей собрались ветераны и "дети войны", горожане, а также участники и организаторы молодежного патриотического слета "ОстроVа".
Как рассказали в региональном правительстве, в торжественном шествии приняли участие более 750 человек. Среди них – сводные расчеты 68 армейского и кадетского корпусов, а также подразделений силовых структур и Юнармии. Командовал ими начальник ракетных войск и артиллерии 68-го армейского корпуса полковник Александр Михайлов. Военный оркестр обеспечил музыкальное сопровождение мероприятия, а внимание зрителей приковали автомобили УрАЛ.
– Этот день очень много значит для нас. Был положен конец Второй мировой войне. Если бы этого не произошло, возможно, мы бы не смогли бы так собраться, – отметил ветеран Владимир Сичкарь. – Я воевал здесь, на Южном Сахалине. Причем тогда мне было 16 лет. Чтобы меня призвали и отправили на фронт, я писал заявление в военкомат.
– Мы в своем сердце всегда отмечали этот день. А теперь 3 сентября – это наш законный праздник. Мое поколение с честью выполнило свой долг перед Родиной, – рассказала ветеран Декабрина Пушкарёва.
Завершением парада стала торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на мемориале Славы.
Кроме того, сегодня на территории перед историческим парком "Россия – моя история" развернулась выставка современного вооружения Российской Армии. Она будет работать весь день.
Кроме того, в городском парке Южно-Сахалинска развернули тематические площадки. Все желающие могут познакомиться с бытом солдат времен Второй мировой войны. А в 16:00 на картодроме начнется концерт с участием творческих коллективов города.
Финальным событием празднования станет большой концерт с участием ансамбля песни и пляски имени Александрова на площади Победы областного центра. Начало в 20:30.
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