Тихоокеанское
информационное агентство
3 Сентября 2020
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Сахалинским детям предлагают нарисовать как выглядит коррупция
17:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Общественники предложили запретить продавать детям безалкогольное пиво

Общественники предложили запретить продавать детям безалкогольное пиво

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним. Копия письма общественника на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В своём обращении Хамзаев отметил, что на сегодняшний день продажа безалкогольного пива несовершеннолетним в России никак не регламентирована.

При этом, по его мнению, регулярное потребление данного напитка детьми может стать причиной привыкания к пивному вкусу, что может в дальнейшем привести к повышенному пристрастию ребёнка к алкогольным напиткам.

Также он напомнил, что, согласно действующим нормам, в таких напитках допускается содержание алкоголя до 0,5%, а это может негативно сказаться на здоровье ребёнка. 

"В связи с этим просим вас поддержать целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу безалкогольного пива и пивных напитков лицам, не достигшим 18 лет", - написано в тексте обращения.

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