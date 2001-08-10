Тихоокеанское
информационное агентство
4 Сентября 2020
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10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Центр Южно-Сахалинска останется без воды

Центр Южно-Сахалинска останется без воды

Холодной воды не будет в центре Южно-Сахалинска 4 сентября. Это связано с проведением ремонтных работ. 

Водоснабжение ограничат с 9:30 до 14:00 по адресам:

  • ул. Чехова, 29а, 31, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72, 72а, 70б,
  • ул. Поповича, 102, 104, 106, 108, 110,
  • ул. Пушкина, 57,
  • ул. Амурская, 65, 94, 96,
  • ул. Карла Маркса, 25-31,
  • ул. Ленина, 172-218, 184а, 218а,
  • ул. Вокзальная, 5-13, 9а,
  • ул. Крюкова, 64. 

Телефоны диспетчерской службы МКП "Городской Водоканал": 72-32-40, 497-925. 

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