Тихоокеанское
информационное агентство
4 Сентября 2020
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13:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Концерт в честь Дня окончания войны прошел на Кунашире

Концерт в честь Дня окончания войны прошел на Кунашире

Празднование Дня окончания войны на Кунашире отметили праздничным концертом и фейерверком

На открытой сцене центральной площади в Южно-Курильске перед собравшимися жителями Кунашира выступили различные художественные коллективы южно-курильского районного дома культуры.

Отличная летняя погода (+20) позволила почти всем жителям райцентра, и других населенных пунктов острова посмотреть этот концерт, программа которого была составлена весьма удачно. Перед островитянами выступили и ветераны самодеятельной сцены, и молодые таланты.

А в 21.30 вечера состоялся праздничный салют в честь 75-ой годовщины со Дня окончания войны и победы над милитаристской Японией.

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