Всероссийский патриотический слет «ОстроVa-2020» завершился на Сахалине

На Сахалине завершился Всероссийский патриотический слет «ОстроVa-2020». Подведение итогов по каждому из направлений и церемония закрытия состоялись во дворце спорта «Кристалл» Южно-Сахалинска. Участников слета за продуктивную работу по ряду направлений поблагодарил губернатор региона Валерий Лимаренко.

– Наш форум завершается. Это были дни, насыщенные событиями. На всех площадках жизнь буквально кипела. Мы услышали много интересных идей и предложений. И я хочу, чтобы вы знали, они обязательно найдут свое применение. Мы познакомили вас с проектами развития, возможностями для личностного и профессионального роста. Теперь вы понимаете, что Сахалинская область – это мощная точка роста с большими перспективами для молодежи, ­– обратился к участникам слета губернатор Валерий Лимаренко. – Форум состоялся на Сахалине неслучайно. Сегодня мы отмечаем 75-летие окончания Второй мировой войны, которая завершилась именно на этой земле. И сегодня вы стали свидетелями парада, знаменующего собой Великую Победу. Пусть ваша жизнь будет насыщена яркими событиями и победами. Будьте сильными, ведь именно вам дальше двигать экономику регионов и всей страны вперед. Сохраните заряд положительных эмоций и приезжайте жить и работать на Сахалин.

Итоги работы подвели по каждому из направлений. Так, представители «Островов Победы» выяснили, что большинство сахалинцев и курильчан знает об установлении 3 сентября нового дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны. Вместе с тем мало кто знаком с большим списком историко-культурных объектов на островах и этот пробел необходимо восполнять. Также участники создали чек–лист по эффективной подготовке волонтерского сопровождения военных парадов в российских регионах, разработали рекомендации по взаимодействию с ветеранским сообществом.

– Кроме того, мы провели «Урок Победы» в 14 классах школ Южно-Сахалинска. Учащиеся погрузились в героическое прошлое страны и региона, узнали много нового для себя. По итогам занятий были разработаны методические рекомендации, которые теперь можно применять во всех регионах страны, – рассказала участница слета из Владивостока Влада Зотова.

«Острова Мира» активно работали с темой патриотизма. Ребята пришли к выводу, что необходимо разрабатывать новые форматы просвещения. А для этого стоит привлекать лучших работников «якорных» предприятий региона и создавать добровольческие объединения.

Участники направления «Острова Перемен» разрабатывали инициативы по модернизации существующей системы молодежной политики. По мнению ребят, необходимо с помощью Росстата провести анализ реальных потребностей жителей страны в возрасте от 14 до 35 лет и социологические исследования для выявления запроса на создание условий для поддержки талантливой молодежи. Не лишней будет и цифровая система для отслеживания достижений школьников и студентов в сфере патриотического воспитания и альтруизма.

«Острова Впечатлений» плотно погрузились в сферу туризма. Участники разработали мобильное приложение «MapKlap», которое позволит выбрать интересные туры и маршруты в регионе. В перспективе оно должно охватить всю страну.

– Мы побывали на местах и составили несколько маршрутов. Так, например, предлагаем создать музей газа на заводе СПГ в Пригородном. Объект ведь уникальный для всей страны, туристам было бы интересно узнать о технологическом процессе. Ряд проектов может быть связан с останцем Лягушка и этно-деревней. Все свои предложения мы передали в агентство по туризму Сахалинской области, – поделился участник слета из Южно-Сахалинска Артем Прихода.

«Острова Будущего» представили свой взгляд на Сахалин спустя годы. Так, по мнению участников направления, регион может стать международным центром компетенций по возобновляемой энергетике, а мусор станет новым ресурсом после переработки.

За всем этим пристально следили «Острова Медиа». Участники создали Телеграм-канал и активно рассказывали о работе слета в различных соцсетях.

В рамках форума «ОстроVа-2020» 20 победителей получили гранты на реализацию своих проектов в сумме от 93 тысяч до 1,3 миллиона рублей. Общая сумма грантов составила почти 15 миллионов рублей. Список победителей можно найти на странице слета во ВКонтакте: https://vk.com/ostrova_2020.

Напомним, Всероссийский патриотический молодежный слет «ОстроVа-2020» проходил в Сахалинской области с 31 августа по 3 сентября. Его участниками стали около 1000 человек изо всех уголков страны. Они разбились на шесть направлений: «ОстроVа Впечатлений», «ОстроVа Будущего», «ОстроVа Победы», «ОстроVа Мира», «ОстроVа Перемен» и «ОстроVа Медиа».

Организаторами масштабного форума выступили правительство Сахалинской области, Федеральное агентство по делам молодежи, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Сайт слета: www.ostrova2020.ru.