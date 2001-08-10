Тихоокеанское
информационное агентство
4 Сентября 2020
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12:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

«Детей войны» поздравили на Кунашире и Шикотане

«Детей войны» поздравили на Кунашире и Шикотане

Накануне Дня окончания Второй мировой войны 3 сентября, на Кунашире и Шикотане руководители администрации района, сел Малокурильское и Крабозаводское объехали тружеников тыла, а также граждан, относящихся к категории «Дети войны».

Им всем вручили памятные медали в честь 75-ой годовщины окончания Второй мировой войны и цветы. Всего в районе на двух островах по списку около 90 человек.

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